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Влад Топалов снова сделал Регине Тодоренко предложение: что произошло на свадебном фестивале?

Влад Топалов и Регина Тодоренко: повторное предложение руки и сердца на свадебном фестивале
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Шоу-бизнес

На московском свадебном фестивале произошло трогательное событие: Влад Топалов публично попросил Регину Тодоренко стать его женой ещё раз. Пара, воспитывающая двоих детей и ожидающая третьего, узаконила свои отношения почти семь лет назад, но певец решил повторить предложение руки и сердца в романтической обстановке.

Влад Топалов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Влад Топалов

Регина, ведущая церемонии закрытия, блистала в розовом платье, когда на сцену вышел Влад с букетом. Встав на одно колено, он произнёс заветные слова, на которые телеведущая ответила радостным согласием.

Кульминацией вечера стало совместное исполнение песни "Часовые пояса", завершившееся нежным поцелуем и объятиями.

Уточнения

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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