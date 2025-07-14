Влад Топалов снова сделал Регине Тодоренко предложение: что произошло на свадебном фестивале?

На московском свадебном фестивале произошло трогательное событие: Влад Топалов публично попросил Регину Тодоренко стать его женой ещё раз. Пара, воспитывающая двоих детей и ожидающая третьего, узаконила свои отношения почти семь лет назад, но певец решил повторить предложение руки и сердца в романтической обстановке.
Регина, ведущая церемонии закрытия, блистала в розовом платье, когда на сцену вышел Влад с букетом. Встав на одно колено, он произнёс заветные слова, на которые телеведущая ответила радостным согласием.
Кульминацией вечера стало совместное исполнение песни "Часовые пояса", завершившееся нежным поцелуем и объятиями.
Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен.
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