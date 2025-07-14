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Стресс на новом месте: как бывший ведущий Первого канала столкнулся с реальностью Израиля

Экс-ведущий Первого канала Антон Привольнов вспомнил о шоке после эмиграции в Израиль
1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов откровенно рассказал о стрессе после переезда в Израиль.

Антон Привольнов
Фото: youtube by канал НО.Медиа из России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антон Привольнов

В интервью YouTube-каналу "НО. Медиа из России" он признался: первые месяцы эмиграции вызвали "жуткую ломку" из-за потери комфорта.

"В Москве — джип, уборщица, престижная школа для ребёнка. В Израиле я снял пустую квартиру с плесенью", — контрастировал Привольнов.

Его шокировали бытовые реалии: незнание иврита, палящая жара и огромные тараканы на улицах.

Один из запоминающихся моментов он описал иронично: "Сижу, вижу плесень. Выползает таракан, ребёнок кричит: "Папа, когда есть?". Нет посудомойки… И думаю: "Классно, я вышел из зоны комфорта!"". В такие дни, по его словам, он сомневался в правильности решения.

Сейчас жизнь телеведущего наладилась, но период адаптации, как он подчёркивает, стал испытанием на прочность.

Уточнения

Анто́н Ю́рьевич Приво́льнов (род. 1 января 1981, Москва) — российский телеведущий, актёр, ютубер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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