Стресс на новом месте: как бывший ведущий Первого канала столкнулся с реальностью Израиля

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов откровенно рассказал о стрессе после переезда в Израиль.
В интервью YouTube-каналу "НО. Медиа из России" он признался: первые месяцы эмиграции вызвали "жуткую ломку" из-за потери комфорта.
"В Москве — джип, уборщица, престижная школа для ребёнка. В Израиле я снял пустую квартиру с плесенью", — контрастировал Привольнов.
Его шокировали бытовые реалии: незнание иврита, палящая жара и огромные тараканы на улицах.
Один из запоминающихся моментов он описал иронично: "Сижу, вижу плесень. Выползает таракан, ребёнок кричит: "Папа, когда есть?". Нет посудомойки… И думаю: "Классно, я вышел из зоны комфорта!"". В такие дни, по его словам, он сомневался в правильности решения.
Сейчас жизнь телеведущего наладилась, но период адаптации, как он подчёркивает, стал испытанием на прочность.
Анто́н Ю́рьевич Приво́льнов (род. 1 января 1981, Москва) — российский телеведущий, актёр, ютубер.
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