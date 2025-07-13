Наталья Фриске раскрыла больную правду: почему её брак рухнул из-за ЭКО

Певица Наталья Фриске в Telegram раскрыла болезненную причину развода с мужем: попытки завести ребёнка разрушили брак.
В 2017 году пара решилась на ЭКО, получив один жизнеспособный эмбрион. На следующий день после процедуры супруг уехал на работу и исчез на двое суток.
"У меня была истерика. Он игнорировал звонки, вернулся пьяным", — вспоминает сестра Жанны Фриске.
По возвращению мужчина признался, что устал, но артистка не поняла, от чего, так как его задача была довольно простая - "сделать это в стаканчик" и оберегать жену с ребёнком.
Эмбрион не прижился. Для певицы это стало символом его равнодушия: "Он не ценил меня, не хотел вкладываться в семью". В 2018-м они разъехались, а в 2019-м оформили развод.
Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.
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