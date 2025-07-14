Секретный проект Сидни Суини: что скрывается за её визитом на свадьбу Безоса?

Сидни Суини запускает бренд нижнего белья при поддержке Джеффа Безоса: подробности

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Сидни Суини, 27-летняя звезда "Эйфории", запускает бренд нижнего белья при поддержке экосистемы Джеффа Безоса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сидни Суини

Как выяснил The Economic Times, её недавнее присутствие на свадьбе основателя Amazon и Лорен Санчес было связано именно с этим бизнес-проектом.

Актриса лично займётся дизайном продукции и креативной стратегией, ориентируясь на молодую аудиторию. Прямым инвестором выступил не Безос, а Бен Шверин — партнёр фонда Coatue и экс-глава партнёрских программ Snapchat. При этом Coatue получил 1 млрд долларов от фонда Безоса и Майкла Делла (главы Dell), создав опосредованную финансовую связь.

Шверин, известный связями в мире технологий и знаменитостей, обеспечил проект ресурсами. Суини уже начала тизерную кампанию в соцсетях: её недавние фото с моделью Амели Тремблей в купальниках и белье, по данным издания, — часть стратегии продвижения нового бренда.

Уточнения

Си́дни Бе́рнис Суи́ни (англ. Sydney Bernice Sweeney; род. 12 сентября 1997) — американская актриса.



Дже́ффри Престон Бе́зос (англ. Jeffrey Preston Bezos, фамилия при рождении — Йо́ргенсен (англ. Jorgensen); род. 12 января 1964[…], Альбукерке, Нью-Мексико) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.





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