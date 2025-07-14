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Аврора Киба раскрыла детали болезни: что стало предвестником ухода с шоу Мастер игры

Что случилось с Авророй Кибой на шоу Мастер игры?
1:05
Шоу-бизнес

Недавно стало известно, что юная избранница Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Из-за плохого самочувствия ей пришлось покинуть реалити-шоу "Мастер игры", где у неё произошла напряжённая ситуация с Филиппом Киркоровым. В своём онлайн-дневнике Аврора рассказала, что ей потребовался курс лечения с использованием внутривенных капельниц.

Больничная палата
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Больничная палата

Девушка объяснила, что во время съёмок в Марокко она сильно переохладилась, что привело к болезни. По её словам, обычные лекарства не помогали, поэтому ей потребовалась медицинская помощь в стационаре. Тогда она приняла решение покинуть проект. Аврора подчеркнула, что не ушла бы без веской причины, так как ей было интересно наблюдать за развитием событий на шоу.

"Страсти только накалялись, было слишком интересно", — призналась знаменитость.

К счастью, сейчас Аврора Киба чувствует себя значительно лучше и полностью восстановилась после болезни.

Уточнения

«Мастер игры» — российское психологическое реалити-шоу на ТНТ, участники которого соревнуются в искусстве плести интриги.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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