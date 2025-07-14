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Певица Алсу раскрыла планы на будущее: пластическая хирургия как новый этап

Алсу рассказала, почему готова к пластической хирургии
1:08
Шоу-бизнес

Популярная певица Алсу, которой недавно исполнилось 42 года, заявила о своей готовности прибегнуть к помощи пластических хирургов в будущем. Звезда хита "Зимний сон" призналась, что рассматривает возможность операций как способ поддержания красоты и продления молодости.

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

Несмотря на то что пока Алсу не прибегала к каким-либо хирургическим вмешательствам, она не исключает их в будущем. Певица подчеркнула, что для неё важно сохранить естественность и не переусердствовать с изменениями.

"Почему бы и нет. Я тоже буду это делать для сохранения красоты. Это такие превентивные меры, чтобы дольше оставаться в лучшем виде. У меня такая профессия, что надо хорошо выглядеть", — приводит StarHit слова артистки.

На данный момент певица поддерживает свою молодость благодаря тщательному уходу за собой и специальным процедурам. Алсу также опровергла слухи об использовании филлеров, отметив, что люди часто склонны приписывать звёздам пластические операции, когда те просто хорошо выглядят.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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