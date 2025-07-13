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Что известно о новом романе Дженнифер Энистон: слухи и факты

Загадочный возлюбленный Дженнифер Энистон: что известно о прошлом Джима Кёртиса?
1:30
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дженнифер Энистон оказалась в центре внимания из-за слухов о новом романе. Актрису заметили во время отдыха на Майорке в компании гипнотерапевта и коуча Джима Кёртиса.

Дженнифер Энистон
Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

Пара, по данным источников, проводила время на яхте с друзьями, что вызвало волну обсуждений.

Пользователи быстро "рассекретили" личность спутника звезды. Джим Кёртис, известный как "Гипнотизер Джим", ранее был женат и воспитывает сына.

В своих книгах он откровенно писал о трудностях в поддержании длительных отношений и внутренних конфликтах. Сейчас он специализируется на личной трансформации, ведёт семинары и активен в соцсетях.

Инсайдеры утверждают, что Энистон и Кёртис знакомы давно через общих друзей. Месяц назад их видели вместе в калифорнийском Биг-Суре за ужином в ресторане.

Примечательно, что Кёртис уже не раз появлялся на фото в аккаунтах Дженнифер и её близких, хотя часто тщательно скрывался — например, на заднем плане с размытым лицом на снимке с Шоном Хейсом.

Энистон подписана на аккаунт Кёртиса уже около двух лет и регулярно лайкает его посты. Особое внимание привлёк её недавний лайк под его публикацией о любви после развода.

Эти детали лишь усиливают слухи о возможных отношениях, которые пока официально не подтверждены ни одной из сторон.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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