Что известно о новом романе Дженнифер Энистон: слухи и факты

Дженнифер Энистон оказалась в центре внимания из-за слухов о новом романе. Актрису заметили во время отдыха на Майорке в компании гипнотерапевта и коуча Джима Кёртиса.
Пара, по данным источников, проводила время на яхте с друзьями, что вызвало волну обсуждений.
Пользователи быстро "рассекретили" личность спутника звезды. Джим Кёртис, известный как "Гипнотизер Джим", ранее был женат и воспитывает сына.
В своих книгах он откровенно писал о трудностях в поддержании длительных отношений и внутренних конфликтах. Сейчас он специализируется на личной трансформации, ведёт семинары и активен в соцсетях.
Инсайдеры утверждают, что Энистон и Кёртис знакомы давно через общих друзей. Месяц назад их видели вместе в калифорнийском Биг-Суре за ужином в ресторане.
Примечательно, что Кёртис уже не раз появлялся на фото в аккаунтах Дженнифер и её близких, хотя часто тщательно скрывался — например, на заднем плане с размытым лицом на снимке с Шоном Хейсом.
Энистон подписана на аккаунт Кёртиса уже около двух лет и регулярно лайкает его посты. Особое внимание привлёк её недавний лайк под его публикацией о любви после развода.
Эти детали лишь усиливают слухи о возможных отношениях, которые пока официально не подтверждены ни одной из сторон.
Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.
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