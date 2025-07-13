Певица Mia Boyka вышла из тени: ироничный пост стал ответом на критику

Mia Boyka призналась, как она избежит новых скандалов

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) впервые вышла в Instagram* после скандального эпизода на шоу "Наша новая музыка".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mia Boyka

Артистка опубликовала ироничный пост: "Мне лучше рот не открывать (по многочисленным просьбам всех собравшихся). Ну, или только открывать его разве что для пения. Поэтому будем для вас петь".

Поводом стали её резкие высказывания в адрес участника, надевшего розовую футболку. Бойка заявила, что это "не мужской цвет", и призвала представителей сильного пола избегать его.

Это уже не первый скандал с участием певицы. В сентябре 2024 года во время концерта в Надыме (ЯНАО) Бойко публично высмеяла 8-летнюю девочку Марьяну, случайно оказавшуюся на сцене. Юная "квадроберша" потерялась в толпе и выбежала к артистке.

Вместо помощи звезда поинтересовалась, зачем девочка носит костюм кошки, если является красивой девочкой. Пользователи Сети уверены, что певица поступила неэтично.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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