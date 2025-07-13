Алла Пугачёва усилила охрану в Юрмале: что скрывается за новыми мерами безопасности?

Алла Пугачёва усилила охрану в Юрмале: два телохранителя сопровождают звезду на прогулках

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Певица Алла Пугачёва ужесточила меры безопасности в Юрмале. Для сопровождения семьи во время прогулок теперь привлечены два охранника вместо одного.

Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алла Пугачева

По данным kp.ru, один из них дополнительно выполняет роль водителя. Пугачёва соблюдает чёткий распорядок: утром и вечером она гуляет на пляже, а днём посещает магазины и рестораны.

Особняк певицы в курортном городе также находится под круглосуточной охраной. Дом расположен рядом с концертным залом "Дзинтари" и резиденцией исполнительницы Лаймы Вайкуле.

Напомним, после начала СВО Пугачёва с супругом Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль. Сейчас семья активно путешествует по миру, имея несколько паспортов.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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