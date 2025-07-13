Ксения Бородина раскрыла строгие правила воспитания дочерей: что она никогда не позволяет?

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков в Instagram*. Она рассказала о ключевых запретах в воспитании своих дочерей.
Бородина подчеркнула, что категорически недопустимо для детей хамить старшим. По её словам, от своих дочек она подобного никогда не слышала.
Второе строгое правило — запрет на крики в общественных местах. Особое негодование звезды вызывают дети, орущие в самолетах.
"Всегда обращаю на это внимание. Вопрос к родителям, которые не думают о других пассажирах", — прокомментировала Ксения.
Бородина воспитывает двух дочерей от двух разных мужчин — Марусю (16 лет) и Теону (9 лет). В этом году телеведущая вышла замуж в третий раз — её избранником стал блогер Николай Сердюков.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
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