Ксения Бородина раскрыла строгие правила воспитания дочерей: что она никогда не позволяет?

Ксения Бородина раскрыла главные запреты в воспитании детей: хамство и крики

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков в Instagram*. Она рассказала о ключевых запретах в воспитании своих дочерей.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

Бородина подчеркнула, что категорически недопустимо для детей хамить старшим. По её словам, от своих дочек она подобного никогда не слышала.

Второе строгое правило — запрет на крики в общественных местах. Особое негодование звезды вызывают дети, орущие в самолетах.

"Всегда обращаю на это внимание. Вопрос к родителям, которые не думают о других пассажирах", — прокомментировала Ксения.

Бородина воспитывает двух дочерей от двух разных мужчин — Марусю (16 лет) и Теону (9 лет). В этом году телеведущая вышла замуж в третий раз — её избранником стал блогер Николай Сердюков.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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