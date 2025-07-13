40 минут опоздания, внезапный уход и крики Верните деньги! — правда о провалившемся концерте Канье Уэста

Концерт Канье Уэста (Йе) в Шанхае вызвал бурю негодования у китайских фанатов. По данным China News Service, шоу началось с 40-минутным опозданием.
Публика ждала артиста под дождём. Уэст вышел без света и сопровождения, сразу начав петь. Вскоре дождь усилился до ливня.
Рэпер внезапно замолчал и ушёл со сцены без прощания. Последние 20 минут шоу звучала лишь фонограмма.
Возмущённая толпа скандировала: "Верните билеты!". Стоимость входных билетов достигала 2 680 юаней (порядка 30 тыс. рублей).
Незадолго до этого организаторы музыкального фестиваля Rubicon в Словакии были вынуждены отменить мероприятие, столкнувшись с критикой из-за приглашения Канье Уэста, известного антисемитскими высказываниями.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
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