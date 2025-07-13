После смерти экс-супруга: Анна Седокова объяснила, почему продолжает улыбаться

Анна Седокова обратилась к подписчикам в Instagram* с откровенным постом на фоне непростых событий в жизни.
Она призналась, что несмотря на боль и препятствия предпочитает выбирать жизнь. В первую очередь, она делает это ради своих детей.
Певица уверена, что проще было бы сдаться, но она решила продолжать жить ради наследников и себя самой. При этом артистка подчеркнула, что скрывает душевную боль от публики.
"Могу ли я улыбаться после всего? Могу. И буду!", — заверила артистка.
17 декабря 2024 года погиб экс-супруг Седоковой, баскетболист Янис Тимма. Его нашли в московском подъезде. Трагедия случилась после дня рождения певицы.
В тот же день Анну госпитализировали с нервным срывом. Из-за состояния она отменила гастрольный тур.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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