После смерти экс-супруга: Анна Седокова объяснила, почему продолжает улыбаться

Столкнувшаяся с хейтом Анна Седокова рассказала о выборе жизни после гибели экс-супруга

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анна Седокова обратилась к подписчикам в Instagram* с откровенным постом на фоне непростых событий в жизни.

Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Она призналась, что несмотря на боль и препятствия предпочитает выбирать жизнь. В первую очередь, она делает это ради своих детей.

Певица уверена, что проще было бы сдаться, но она решила продолжать жить ради наследников и себя самой. При этом артистка подчеркнула, что скрывает душевную боль от публики.

"Могу ли я улыбаться после всего? Могу. И буду!", — заверила артистка.

17 декабря 2024 года погиб экс-супруг Седоковой, баскетболист Янис Тимма. Его нашли в московском подъезде. Трагедия случилась после дня рождения певицы.

В тот же день Анну госпитализировали с нервным срывом. Из-за состояния она отменила гастрольный тур.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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