Жена Басты огрызнулась на критику шоу: беременная поклонница попала под раздачу

Жена Басты Елена Вакуленко-Пинская резко ответила на критику концерта мужа от беременной поклонницы Евы Богут. Девушка опубликовала видео-отзыв о шоу в Лужниках, собравшем 144 тыс. зрителей.
Богут жаловалась на задержку начала, трёхчасовую длительность, новые аранжировки и отсутствие удобств.
"Было тяжело сидеть", — пояснила беременная зрительница, ушедшая с концерта раньше.
Вакуленко-Пинская в Telegram высмеяла претензии и перешла на личности: "Удивила девушка с гигантомастией". Она намекнула, что та использует внешность для просмотров.
После публикации на Елену обрушилась волна критики. В ответ Богут заявила о готовности идти в полицию: "Это клевета, когда меня называют девушкой лёгкого поведения в публичном пространстве".
Конфликт разгорелся на фоне грандиозного шоу Басты 27-28 июня, где он исполнил хиты "Моя игра" и "Сансара" при аншлаге.
Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
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