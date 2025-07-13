Спутница Павла Дурова дала совет женщинам: как привлечь успешного мужчину?

Формула успеха от возлюбленной Павла Дурова: сосредоточьтесь на себе

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юлия Вавилова, спутница основателя Telegram Павла Дурова, раскрыла необычную "формулу" привлечения успешных мужчин.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров и Юлия Вавилова

В ответ на вопрос одного из подписчиков она отметила, что секрет довольно прост.

"Секрет прост — сосредоточьтесь на себе. Развивайтесь, стройте насыщенную жизнь, где любовь станет дополнением, а не решением проблем", — заявила 25-летняя избранница миллиардера.

Её совет вызвал бурное обсуждение подписчиц. Вавилова встречается с 40-летним Дуровым около года и сопровождала его даже во время ареста во Франции в августе 2024-го.

На фоне тех событий Юлия пережила личную трагедию. В соцсетях она откровенно рассказала: "Меня обвиняли в его задержании. Случилась паническая атака".

Позже выяснилось, что на десятой неделе беременности сердце ребёнка перестало биться. "Я узнала о замёрзшей беременности под давлением этого кошмара", — поделилась Вавилова.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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