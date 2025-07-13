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Малахов, Бузова, Бородина: кто и сколько зарабатывает на российском ТВ

Малахов рассказал о доходах ведущих: от 1 млн долларов в год
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Малахов в беседе с блогером Петром Коваленко приоткрыл завесу над зарплатами элиты российского ТВ.

Телевизор
Фото: flickr.com by dailyinvention, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Телевизор

По его словам, частные каналы внедрили систему жёстких годовых контрактов для самых востребованных лиц.

"Ставки начинаются от 1 млн долларов (около 78 млн рублей) в год для тех, чьи лица используют в рекламе", — пояснил ведущий.

Такой контракт полностью запрещает появляться на других проектах. В эту категорию Малахов отнёс Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Елену Летучую и медийных персон аналогичного уровня. Они обязаны работать эксклюзивно на один канал.

Существует и второй формат — для штатных ведущих. Их условия мягче, но часто включают участие в производстве программ.

Сам Малахов работает по особой схеме с федеральным каналом. Он выступает не только ведущим, но и сопродюсером проектов.

Аналогичную модель используют Лера Кудрявцева и Елена Малышева. Помимо фиксированных гонораров, они получают процент от доходов своих программ. Это принципиально иная финансовая схема.

Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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