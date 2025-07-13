Мечта о ребёнке: Ксения Бородина рассказала, когда ждать пополнения в семье

Ксения Бородина рассказала, когда планирует родить ребёнка

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После недавней свадьбы Ксении Бородиной поклонники засыпали её вопросами о возможном пополнении в семье. Телеведущая, вышедшая замуж за Николая Сердюкова, решила прояснить ситуацию в своём блоге.

Фото: unsplash.com by Janko Ferlič, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ножки младенца

Она призналась, что мечтает о ребёнке от любимого, но подчеркнула, что всему своё время. Ксения отметила, что не собирается жить по чужим правилам и родит тогда, когда почувствует, что готова к этому шагу. Она добавила, что не обращает внимания на общественное мнение и делает только то, что считает нужным.

"Это пишут мне каждый день. Наверно, для всех по логике вещей, если замуж, то сразу беременность. Тут никто от этого не отказывается, все только за. Как только, так сразу", — заявила Ксения Бородина.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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