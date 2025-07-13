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Лера Кудрявцева раскрыла шокирующую правду о муже: почему она на грани отчаяния

Лера Кудрявцева рассказала о борьбе с зависимостью мужа
1:32
Шоу-бизнес

В личной жизни Леры Кудрявцевой вновь разгорелась драма. После непродолжительного периода надежды на восстановление отношений с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, телеведущая откровенно рассказала о борьбе с его алкогольной зависимостью. В эмоциональном посте в своём Telegram-канале она призналась, что многолетние попытки помочь мужу справиться с недугом оказались тщетными.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Кудрявцева поделилась, что за фасадом благополучной семьи скрывается изматывающая борьба с зависимостью Макарова. Она рассказала о многочисленных курсах реабилитации, кодировках и визитах к врачам, которые, к сожалению, не принесли желаемого результата. При этом Лера старалась оградить дочь от происходящего и сохранять видимость нормальной жизни.

Телеведущая призналась, что находится на грани истощения, и опасается за своё собственное психическое здоровье. Она чувствует себя беспомощной и уставшей от постоянного напряжения и необходимости скрывать свои переживания. В своём откровенном обращении к подписчикам Кудрявцева попросила понимания и поддержки, признавшись в созависимости и страхе за жизнь мужа, если она перестанет его контролировать.

"Отдаю ли я себе отчёт о том, что пишу? Конечно. Я сдаюсь. Но сейчас я не могу иначе, меня разрывает. От беспомощности. От усталости", — написала ведущая программы "Секрет на миллион".

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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