Откровенное мнение Юлии Меньшовой: почему зрелые женщины не должны соревноваться с молодыми

Юлия Меньшова о вечной молодости: почему пластика и мода для молодёжи — ошибка

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На недавнем модном показе, организованном стилистом Алеко, телеведущая Юлия Меньшова поделилась своими мыслями о стремлении к вечной молодости. Она выразила мнение, что попытки зрелых женщин омолодиться до неузнаваемости и конкурировать с юными девушками выглядят нелепо. По мнению Меньшовой, использование пластической хирургии и вызывающей одежды для достижения этой цели не приносит желаемого результата.

Фото: commons.wikimedia.org by Craft Cosmetics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крафтовая косметика

Как сообщает издание "СтарХит", телеведущая считает, что женщинам старше 50 не стоит гнаться за трендами, предназначенными для молодёжи. Она привела в пример использование корректирующего белья, откровенных нарядов и чрезмерные занятия спортом ради "идеальной" фигуры. Меньшова уверена, что в этой гонке победа невозможна, ведь естественная красота молодости всегда будет выигрывать у искусственно созданного образа.

Вместо этого Юлия Меньшова призывает женщин любого возраста заботиться о себе и стремиться к элегантности и ухоженности, подчёркивая, что попытки обмануть время обречены на провал.

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр.



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