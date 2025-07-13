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От Кадышевой к Булановой: как изменились музыкальные вкусы молодёжи

Поколение Z выбрало новую звезду: Татьяна Буланова покоряет молодёжь
1:06
Шоу-бизнес

Похоже, в музыкальных вкусах молодёжи произошла неожиданная перемена. Если раньше кумиром школьников и студентов была Надежда Кадышева, то теперь их сердца покорила Татьяна Буланова. Как сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT, певица 90-х переживает вторую волну популярности у поколения Z.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

Доказательством тому служит плотный график выступлений Булановой на летний период. Билеты на её концерты раскупаются мгновенно, а хиты прошлых лет, такие как "Ясный мой свет" и "Мой ненаглядный", стали неотъемлемой частью плейлистов на молодёжных вечеринках.

За выступление длительностью 20 минут певица просит 800 тысяч рублей, 40 минут обойдутся в 1 миллион, а часовой концерт — в 1,5 миллиона рублей. При этом, в отличие от многих звёзд, Буланова не предъявляет завышенных требований к организаторам. Она готова самостоятельно приобретать билеты и при необходимости путешествовать на поезде, а не на самолёте.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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