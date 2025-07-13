Ксения Собчак хочет стать барыней: что скрывается за экстравагантной вакансией?

Ксения Собчак хочет стать барыней: что известно о вакансии?

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Ленинградской области появился весьма необычный работодатель. Один из местных туристических комплексов ищет человека на должность, которую можно охарактеризовать как "барыня". Обещают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц и, судя по описанию, жизнь, полную роскоши и власти.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

В обязанности входит не только раздача указаний, но и поддержание соответствующего имиджа: верховая езда, строгое общение с подчинёнными, пятиразовое питание в ресторане с обязательным восхищением кулинарными изысками. К кандидату предъявляются требования по опыту работы — от года до трёх лет.

На столь экстравагантное предложение отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своём Telegram-канале она в шутливой форме выразила готовность занять эту должность, добавив, что согласится, только если ей позволят применять телесные наказания к "крестьянам".

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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