Прохор Шаляпин выступил в защиту Ксении Бородиной: почему хейт неуместен?

Прохор Шаляпин защищает Ксению Бородину от хейта: важно только её счастье

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После июньской свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова в интернете то и дело появляются шутки, высмеивающие некоторые моменты их торжества, однако не все разделяют подобное отношение к молодожёнам. Прохор Шаляпин, например, выступил в защиту пары, призвав общественность прекратить насмешки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

По мнению артиста, сейчас самое важное — это счастье Ксении. Он недоумевает, почему люди позволяют себе троллить телеведущую и её мужа, чья жизнь, по сути, ничем не отличается от жизни обычных людей. Шаляпин считает, что вместо злорадства в Сети должны царить позитивные эмоции и искренняя радость за новоиспечённую семью. Он также подчеркнул, что восхищается трудолюбием и другими личными качествами Ксении.

"Самое главное, что Ксения счастлива. Я не понимаю, почему так троллят их пару? Вообще не понимаю. А что? Нормально живут люди. Вместо того чтобы порадоваться за замечательную пару, в них летит хейт. И вообще, мне нравится Ксения. Она работящая", — высказался певец.

Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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