Дмитрий Спиридонов мечтает о дочери: трогательные слова к Лене Катиной на праздник сына

11 июля в семье Лены Катиной и Дмитрия Спиридонова отмечали радостное событие — двухлетие их младшего сына Демьяна. Певица поделилась в социальных сетях трогательным снимком с именинником, сопроводив его тёплыми словами о том, как сильно сын изменил их жизнь. Она назвала Демьяна умным, чутким и необыкновенным ребёнком, пообещав ему безграничную любовь и заботу.
Дмитрий Спиридонов, победивший онкологическое заболевание, не остался в стороне и публично выразил восхищение своей супругой, назвав её замечательной мамой. Он также признался в желании стать отцом дочери, предложив Лене подумать о пополнении семейства.
"Ленок, ты самая замечательная, добрая и мудрая мама двух прекрасных парней. Я многому у тебя учусь. И бесконечно люблю тебя, моя девочка. Давай ещё за девочкой сходим", — предложил Дмитрий супруге.
История любви Лены и Дмитрия — это история борьбы и победы. Несколько лет назад у Спиридонова обнаружили рак щитовидной железы, с которым он успешно справился во многом благодаря поддержке любимой жены. Пара поженилась в 2022 году. До этого Лена была замужем за Сашо Кузмановичем, от которого у неё есть старший сын Александр.
Примечательно, что ранее Катина заявляла о нежелании больше иметь детей, опасаясь повторения сложных ситуаций.
Тем временем поклонники группы "Тату" ликуют: Лена Катина и Юлия Волкова объявили о воссоединении спустя 14 лет, решив забыть прошлые разногласия и вновь выступать вместе.
Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?