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Дмитрий Спиридонов мечтает о дочери: трогательные слова к Лене Катиной на праздник сына

Как Лена Катина и Дмитрий Спиридонов отметили двухлетие сына
1:45
Шоу-бизнес

11 июля в семье Лены Катиной и Дмитрия Спиридонова отмечали радостное событие — двухлетие их младшего сына Демьяна. Певица поделилась в социальных сетях трогательным снимком с именинником, сопроводив его тёплыми словами о том, как сильно сын изменил их жизнь. Она назвала Демьяна умным, чутким и необыкновенным ребёнком, пообещав ему безграничную любовь и заботу.

Лена Катина
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Снегопад, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лена Катина

Дмитрий Спиридонов, победивший онкологическое заболевание, не остался в стороне и публично выразил восхищение своей супругой, назвав её замечательной мамой. Он также признался в желании стать отцом дочери, предложив Лене подумать о пополнении семейства.

"Ленок, ты самая замечательная, добрая и мудрая мама двух прекрасных парней. Я многому у тебя учусь. И бесконечно люблю тебя, моя девочка. Давай ещё за девочкой сходим", — предложил Дмитрий супруге.

История любви Лены и Дмитрия — это история борьбы и победы. Несколько лет назад у Спиридонова обнаружили рак щитовидной железы, с которым он успешно справился во многом благодаря поддержке любимой жены. Пара поженилась в 2022 году. До этого Лена была замужем за Сашо Кузмановичем, от которого у неё есть старший сын Александр.

Примечательно, что ранее Катина заявляла о нежелании больше иметь детей, опасаясь повторения сложных ситуаций.

Тем временем поклонники группы "Тату" ликуют: Лена Катина и Юлия Волкова объявили о воссоединении спустя 14 лет, решив забыть прошлые разногласия и вновь выступать вместе.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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