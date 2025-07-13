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Наследница Сергея Лазарева играет в баскетбол: что Аня вытворяет!

Сергей Лазарев восхитился талантом своей шестилетней дочери
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Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев похвалился своей маленькой наследницей, которая показала высший класс на баскетбольном поле.

Дети певца Сергея Лазарева
Фото: Инстаграм Сергей Лазарева by неизвестен is licensed under public doman
Дети певца Сергея Лазарева

Сергей Лазарев опубликовал видео в социальных сетях. На кадрах его десятилетний сын Никита и шестилетняя дочь Аня играют в баскетбол.

Девочка ловко забрасывала мяч в корзину, что вызвала восхищение отца. Певец поспешил включить камеру телефона, чтобы поделиться своей гордостью за дочь с поклонниками.

"Что Аня вытворяет. Фанатам Анны Сергеевны посвящается. Аня раздала жару. Девочка-космос", — написал артист в своём микроблоге.

Малышка только в последний раз промахнулась мимо кольца. Лазарев объяснил наследнице, что это произошло из-за того, что она не сконцентрировалась.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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