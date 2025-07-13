Агата Муцениеце намекнула на пол ребенка: вот как она это поняла

Беременная Агата Муцениеце заподозрила, что ждёт девочку

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце рассказала, какие признаки заставили её думать, что на свет появится девочка.

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

Беременная от музыканта Петра Дранги Агата Муцениеце предположила, что у неё родится дочка.

Звезда "Закрытой школы", показала своё новое платье-комбинацию, выбранный для того, чтобы дышать свежим воздухом в столице, поделилась своими наблюдениями с подписчиками.

"Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка? Я стала немного шмоточницей", — объяснила Агата.

Актриса отметила, что в таком красивом наряде будет просто летать по горячей Москве.

Ранее сообщалось, что завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



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