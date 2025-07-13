Агата Муцениеце намекнула на пол ребенка: вот как она это поняла

Актриса Агата Муцениеце рассказала, какие признаки заставили её думать, что на свет появится девочка.
Беременная от музыканта Петра Дранги Агата Муцениеце предположила, что у неё родится дочка.
Звезда "Закрытой школы", показала своё новое платье-комбинацию, выбранный для того, чтобы дышать свежим воздухом в столице, поделилась своими наблюдениями с подписчиками.
"Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка? Я стала немного шмоточницей", — объяснила Агата.
Актриса отметила, что в таком красивом наряде будет просто летать по горячей Москве.
Ранее сообщалось, что завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
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