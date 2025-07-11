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Мари Краймбрери устраивает гендер-пати: амбассадор материнства

Мари Краймбрери в Сочи объявила пол ребёнка прямо со сцены
0:49
Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери устроила необычное гендер-пати при участии зрительного зала.

Певица Мари Краймбрери
Фото: ВК-аккаунт Мари Краймбрери by неизвестен is licensed under public doman
Певица Мари Краймбрери

Родившая ребёнка от Давида Манукяна Мари Краймбрери после родов уже включилась в концертную работу.

Исполнительница хита "Океан" стала амбассадором материнства. На концерте в Сочи звезда приняла эстафетную палочку от рэпера Басты и Леонида Агутина.

Певица под возгласы зрителей рассказала, что в семье пары зрителей родится мальчик. После объявления зал погрузился в синие тона. Мари исполнила свой самый душевный хит "Всё на своих местах".

У самой Мари Краймбрери и Давида Манукяна появилась на свет девочка. Пол ребёнка звёздной пары рассекретила мама рэпера Давы.

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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