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Семейные страсти Виктории Бони: почему дочь снова в слезах

Дочь Виктории Бони расплакалась, узнав, что полетит в Москву не бизнес-классом
0:58
Шоу-бизнес

У звезды "Дома-2" Виктории Бони снова разыгралась семейная драма с дочерью под названием "подростковый возраст".

Дочь Виктории Бони Анджелина
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Дочь Виктории Бони Анджелина

Дочь Виктории Бони Анджелина расплакалась, так как хотела полететь в Москву в бизнес-классе.

Боня объяснила дочери, что даже в эконом-классе им придётся заплатить 3 тысячи долларов за перелёт. Вместе с ними летит также кошка Мурка.

Девочка напомнила матери, как однажды та летела бизнес-классом, а ей взяла салон классом ниже.

Виктория призвала наследницу экономить, объяснив, что за шикарные условия перелёта придётся хорошо раскошелиться.

Боня периодически стыдит девочку за то, что она тратит по 300 евро в день, тогда как сама Боня в её возрасти донашивала одежду за старшими родственниками.

Интернет-пользователи признаются, что подсели на "сериал", в котором Боня устраивает бесконечные разборки с наследницей.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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