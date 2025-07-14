Семейные страсти Виктории Бони: почему дочь снова в слезах

У звезды "Дома-2" Виктории Бони снова разыгралась семейная драма с дочерью под названием "подростковый возраст".
Дочь Виктории Бони Анджелина расплакалась, так как хотела полететь в Москву в бизнес-классе.
Боня объяснила дочери, что даже в эконом-классе им придётся заплатить 3 тысячи долларов за перелёт. Вместе с ними летит также кошка Мурка.
Девочка напомнила матери, как однажды та летела бизнес-классом, а ей взяла салон классом ниже.
Виктория призвала наследницу экономить, объяснив, что за шикарные условия перелёта придётся хорошо раскошелиться.
Боня периодически стыдит девочку за то, что она тратит по 300 евро в день, тогда как сама Боня в её возрасти донашивала одежду за старшими родственниками.
Интернет-пользователи признаются, что подсели на "сериал", в котором Боня устраивает бесконечные разборки с наследницей.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.
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