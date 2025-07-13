Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сигнал поворота — больше не основание для оправдания в случае аварии
Оладьи с двойной пользой: картофель и цветная капуста – идеальное сочетание в рецепте
Убрать отеки и целлюлит: как всего 5 минут с сухой щеткой могут изменить тело
История и современность Чунцина: что делает его уникальным и неповторимым
Что делать при обвисании кожи на руках: рекомендации тренеров
Помидоры помогают снизить холестерин и укрепить кости
Впервые в мире робот успешно провёл автономную хирургическую операцию
Способы переработки бумажных книг в России — данные благотворительных фондов
Как правильно поливать петунии в июле

Эмоции на пределе: Влад Лисовец признался в любви Ирине Хакамаде

Ирина Хакамада в глазах Владислава Лисовца: стиль, элегантность и признание
0:47
Шоу-бизнес

Влад Лисовец не скрывает своего восхищения Ириной Хакамадой. После случайной встречи на московской выставке известный стилист опубликовал в социальных сетях видео с бывшим политиком и телеведущей. Он назвал Хакамаду одной из самых выдающихся женщин страны, отметив её ум, красоту и безупречный стиль.

Ирина Хакамада
Фото: commons.wikimedia.org by Евгения Давыдова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ирина Хакамада

Эмоциональный пост завершился признанием в любви к Ирине Муцуовне. В свою очередь Хакамада ответила взаимностью, поделившись совместной фотографией в своём аккаунте.

"Посмотрите, кто рядом со мной. Одна из самых умных женщин в России, красивых, умных, элегантных, модных, стильных. Я люблю её просто очень", — признался Лисовец.

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основатель школы стиля «LISOschool», арт пространства и кофейни «LISObon».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Последние материалы
Впервые в мире робот успешно провёл автономную хирургическую операцию
Способы переработки бумажных книг в России — данные благотворительных фондов
Как правильно поливать петунии в июле
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Врачи одобряют: почему тёмный шоколад должен быть в вашем рационе — 5 причин
Скрытые жемчужины Испании: Орхива — место, где оживает душа
Сын Газманова показал фото с мамой и отцом из семейного архива
Фитнес-тренер Мария Артамонова назвала лучшие упражнения на пресс стоя
Торбахов теперь не владелец Билайна? Активы арестованы
Сенсационное открытие на дне Северного моря: находка противоречит науке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.