Эмоции на пределе: Влад Лисовец признался в любви Ирине Хакамаде

Ирина Хакамада в глазах Владислава Лисовца: стиль, элегантность и признание

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Влад Лисовец не скрывает своего восхищения Ириной Хакамадой. После случайной встречи на московской выставке известный стилист опубликовал в социальных сетях видео с бывшим политиком и телеведущей. Он назвал Хакамаду одной из самых выдающихся женщин страны, отметив её ум, красоту и безупречный стиль.

Фото: commons.wikimedia.org by Евгения Давыдова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ирина Хакамада

Эмоциональный пост завершился признанием в любви к Ирине Муцуовне. В свою очередь Хакамада ответила взаимностью, поделившись совместной фотографией в своём аккаунте.

"Посмотрите, кто рядом со мной. Одна из самых умных женщин в России, красивых, умных, элегантных, модных, стильных. Я люблю её просто очень", — признался Лисовец.

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основатель школы стиля «LISOschool», арт пространства и кофейни «LISObon».



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