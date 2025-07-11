Саша Сулим раскрыла свой секрет: почему любовные отношения обходят её стороной?

Журналистка Саша Сулим пожаловалась на неудачный опыт в личной жизни.
Саша Сулим рассказала, что обжигалась в любовных дела. Блогер не смогла пока найти своего избранника. Она читает, что у неё выработался в тревожно-избегающий тип привязанности, который мешает ей создать крепкие отношения.
"Проблема была всегда одна и та же — я не знала, напишет ли мне человек снова, увидимся ли мы", — поделилась своими переживанием Саша в интервью Иде Галич.
Она призналась, что после расставания с мужчинами всегда испытывала облегчение, так как избавлялась от необходимости терзаться трудными вопросами.
Саша Сули́м (полное имя — Александра Александровна Сулим; род. 11 мая 1987, Минск) — российская журналистка и ютуб-блогер.
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