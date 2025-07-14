Жёсткое воспитание: как Мария Погребняк учит сыновей ценить порядок

Блогер Мария Погребняк поделилась своими жёсткими методами воспитания детей. С ней шутки плохи.
Многодетная мать Мария Погребняк рассказала, что с самого юного возраста приучает сыновей к порядку. Она уже научила 10-месячного сына Владимира убирать за собой игрушки.
Экс-супруга футболиста Павла Погребняка объяснила, что не повторяет два раза свою просьбу. Если дети не убрали за собой свои вещи, то вещи отправляются в помойку без лишних разговоров.
Она поведала, что выбросила айпады своих наследников, которые не хотели расставаться с гаджетами. Мальчики, по её словам, четыре года жили без техники. Она не спешила покупать ребятам то, чего они лишились за своё непослушание.
"Я воспитываю мужчин. Мне мамкины сынки не нужны", — заявила Мария.
Погребняк отметила, что растит мужчин, которые должны уметь постоять за свою женщину и Родину.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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