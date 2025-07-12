Шокирующее интервью Гогена Солнцева: что стоит за его желанием быть нормальным?

Гоген Солнцев признается в усталости от имиджа фрика — шокирующее интервью

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эпатажный Гоген Солнцев, известный своими скандальными выходками и браками с женщинами преклонного возраста, неожиданно заявил о желании избавиться от имиджа фрика. В программе "Основано на реальных событиях" он признался, что устал от негативного внимания и завидует коллегам, купающимся в лучах позитивной славы.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Молнии в небе

По словам Солнцева, он давно перестал читать комментарии в интернете, зная, что там его ждёт лишь критика. Более того, его жизнь не раз омрачали выходки недоброжелателей, доходившие до откровенного преследования.

Шоумен объяснил свою тягу к зрелым женщинам непростым детством. Брошенный родителями, он вырос под опекой бабушки, которая заменила ему всю семью.

"Мой папа ушел в новую семью, а мама вернулась в старую. И так получилось, что я был никому не нужен. Оставалась одна бабушка. Она и забрала меня в коммуналку, где мы благополучно с ней жили", — заявил Солнцев.

Особенно болезненной темой для Гогена остаётся его брак с Екатериной Терешкович. Он называет её сумасшедшей бабкой и утверждает, что стал жертвой её манипуляций, которые привели его к психологическим проблемам. Солнцев обвиняет бывшую супругу в алкоголизме и в том, что она втягивала его в сомнительные компании.

Уточнения

Фрики — субкультура.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.