Шокирующее интервью Гогена Солнцева: что стоит за его желанием быть нормальным?

Эпатажный Гоген Солнцев, известный своими скандальными выходками и браками с женщинами преклонного возраста, неожиданно заявил о желании избавиться от имиджа фрика. В программе "Основано на реальных событиях" он признался, что устал от негативного внимания и завидует коллегам, купающимся в лучах позитивной славы.
По словам Солнцева, он давно перестал читать комментарии в интернете, зная, что там его ждёт лишь критика. Более того, его жизнь не раз омрачали выходки недоброжелателей, доходившие до откровенного преследования.
Шоумен объяснил свою тягу к зрелым женщинам непростым детством. Брошенный родителями, он вырос под опекой бабушки, которая заменила ему всю семью.
"Мой папа ушел в новую семью, а мама вернулась в старую. И так получилось, что я был никому не нужен. Оставалась одна бабушка. Она и забрала меня в коммуналку, где мы благополучно с ней жили", — заявил Солнцев.
Особенно болезненной темой для Гогена остаётся его брак с Екатериной Терешкович. Он называет её сумасшедшей бабкой и утверждает, что стал жертвой её манипуляций, которые привели его к психологическим проблемам. Солнцев обвиняет бывшую супругу в алкоголизме и в том, что она втягивала его в сомнительные компании.
Фрики — субкультура.
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