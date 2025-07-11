С днём рождения, папа: трогательное послание Дениса Клявера Илье Олейникову

Денис Клявер почтил память покойного отца Ильи Олейникова

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер трогательно поздравил с днём рождения отца, звезду программы "Городок" Илью Олейникова.

Фото: Инстаграм Дениса Клявера by неизвестен is licensed under public doman Артист Илья Олейников

Денис Клявер опубликовал в социальных сетях фото отца Ильи Олейникова. На снимке артист комического жанра запечатлён ещё молодым мужчиной со жгучими чёрными усами.

"С днём рождения, Папа. Очень любим!" — написал под кадром Денис.

Артисту 10 июля могло исполнится 78 лет.

Илья Олейников скончался осенью 2012 года в Санкт-Петербурге в возрасте 65 лет от пневмонии и онкологического заболевания дыхательной системы. У артиста также были проблемы с сердцем из-за долгой пагубной привычки курения.

Подписчики Клявера тоже почтили память любимого артиста.

"Светлая память Илье Львовичу"; "Его очень не хватает, любим и помним", — писали фолловеры под фото с Олейниковым.

Уточнения

Илья́ Льво́вич Оле́йников (настоящая фамилия Кля́вер; 10 июля 1947, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР — 11 ноября 2012, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский актёр кино, телевидения и эстрады, пародист, телеведущий, певец, композитор; народный артист Российской Федерации (2001).



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