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Не отказываюсь от своих слов: Мухитденова раскрыла суть претензий к Димашу

Не извинюсь и не откажусь: Багима Мухитденова высказалась о неудачной песне Димаша Кудайбергена
1:16
Шоу-бизнес » Зарубежный

Известный казахстанский музыкальный продюсер Багима Мухитденова вернулась к своей давней критике в адрес Димаша Кудайбергена.

Димаш Кудайберген
Фото: commons.wikimedia.org by Onur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Димаш Кудайберген

В интервью Аману Тасыгану она отреагировала на слова, сказанные 12 лет назад, которые до сих пор вызывают обсуждения.

Мухитденова подчеркнула, что не отказывается от своих слов, несмотря на прошедшее время. Она пояснила, что её высказывание было вырвано из контекста.

Продюсер уточнила суть претензий: она советовала Димашу не петь на предельно высоких нотах, так как в той конкретной песне это было излишним.

Ключевая мысль продюсера касалась выбора композиции. Мухитденова заявила, что критиковала не исполнителя, а саму песню, представленную на конкурсе "Песни". По её мнению, выбранная композиция была "бесталанной" и не соответствовала уровню мирового артиста.

"Если бы песня была гениальной, она стала бы хитом. Этого не произошло. Поэтому я считаю свою позицию правильной", — резюмировала Багима Мухитденова.

Она также выразила недоумение в связи с призывами извиниться перед Кудайбергеном, не видя для этого оснований.

Уточнения

Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахский певец, композитор и мультиинструменталист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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