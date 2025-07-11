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Что скрывает юбилей Януковича: Юрий Лоза раскрывает тайны 2013 года

Юрий Лоза объяснил, как Янукович мог бы спасти Украину
0:55
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, что стало бы с Украиной, если бы Виктор Янукович проявил бы твёрдость.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Юрий Лоза напомнил о политике Викторе Януковиче, который празднует 75-летний юбилей.

"А ведь удержи он ситуацию на Украине в 13-м, и никакой войны сейчас не было бы", — выразил своё мнение Юрий Эдуардович.

Автор и исполнитель хита "Плот" поделился инсайдом по поводу событий более чем десятилетней давности.

"Как мне объясняли люди, погружённые в тему, тогда враги сыграли на страхе Януковича — потерять бизнес в Европе, которым заведовал его сын", — рассказал артист, отметив, что данная версия кажется ему правдоподобной.

Лоза вспомнил, что выступал на концерте в честь победы Януковича. На данном представлении, по словам певца, был также Филипп Киркоров.

Уточнения

Ви́ктор Фёдорович Януко́вич (укр. ; род. 9 июля 1950[…], Енакиево, Сталинская область) — украинский государственный и политический деятель. 4-й президент Украины (2010—2014), премьер-министр (2002—2005 и 2006—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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