Максим Виторган защищает невесту от хейтеров: говномухи напали после нашего фото

Актёр Максим Виторган пытается привести в чувства свою избранницу, которая стала жертвой травли в Сети.
Максим Виторган объяснил, что его возлюбленную по имени Анечка атаковали хейтеры после того, как она опубликовала совместное фото с Виторганом в социальной сети.
Тех, кто написал его невесте плохие комментарии, он назвал "говномухами".
"Отдельная порода людей. Меня ими не удивишь, но вот Анечка узнала много нового о том какие бывают люди. И пребывает в лёгком шоке", — объяснил Максим.
Виторган понял, что все претензии обращены не к его Анечке, а лично к нему. Артиста посчитали старым и толстым. Укорили бывшего мужа Ксении Собчак и за то, что он часто меняет своих женщин.
Максим признал, что претензии в его адрес справедливы, однако он оправдывает свой внешний вид финансовым благосостоянием и любовью к еде.
Он отметил, что теперь ему предстоит возвращать Анечке веру в людей.
Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.
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