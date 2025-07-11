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Максим Виторган защищает невесту от хейтеров: говномухи напали после нашего фото

Максим Виторган заступился за возлюбленную, которую атаковали хейтеры
1:04
Шоу-бизнес

Актёр Максим Виторган пытается привести в чувства свою избранницу, которая стала жертвой травли в Сети.

Актёр Максим Виторган
Фото: Инстаграм Максима Виторгана by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Максим Виторган

Максим Виторган объяснил, что его возлюбленную по имени Анечка атаковали хейтеры после того, как она опубликовала совместное фото с Виторганом в социальной сети.

Тех, кто написал его невесте плохие комментарии, он назвал "говномухами".

"Отдельная порода людей. Меня ими не удивишь, но вот Анечка узнала много нового о том какие бывают люди. И пребывает в лёгком шоке", — объяснил Максим.

Виторган понял, что все претензии обращены не к его Анечке, а лично к нему. Артиста посчитали старым и толстым. Укорили бывшего мужа Ксении Собчак и за то, что он часто меняет своих женщин.

Максим признал, что претензии в его адрес справедливы, однако он оправдывает свой внешний вид финансовым благосостоянием и любовью к еде.

Он отметил, что теперь ему предстоит возвращать Анечке веру в людей.

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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