Стас Пьеха поразил подписчиков: фото с мамой, которое взорвало сеть

Певец Стас Пьеха поделился семейной фотографией с моложавой мамой, певицей Илоной Броневицкой.
Стас Пьеха опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён с мамой, Илоной Броневицкой. Молодой артист и его родительница запечатлены нарядные в формальной обстановке.
Подписчики остались в восторге от такого контента, отметив, что дочка Эдиты Пьехи, 64-летняя Илона Броневицкая, отлично выглядит.
"Илона вообще не меняется";
"С праздником, замечательная семья. Стас красавец";
"Как брат и сестра. Илона выглядит шикарно, как и Эдита Пьеха", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее Стас Пьеха похвастался красивым наследником, которому скоро исполнится 10 лет.
Ило́на Алекса́ндровна Броневи́цкая (род. 17 февраля 1961, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая. Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей «Ялта 88». Заслуженная артистка РФ (2024). Дочь композитора Александра Броневицкого и певицы Эдиты Пьехи.
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