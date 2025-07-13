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Стас Пьеха поразил подписчиков: фото с мамой, которое взорвало сеть

Стас Пьеха показал свою вечно молодую маму Илону Броневицкую
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Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха поделился семейной фотографией с моложавой мамой, певицей Илоной Броневицкой.

Певец Стас Пьеха и певица Илона Броневицкая
Фото: Инстаграм Стаса Пьехи by неизвестен is licensed under public doman
Певец Стас Пьеха и певица Илона Броневицкая

Стас Пьеха опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён с мамой, Илоной Броневицкой. Молодой артист и его родительница запечатлены нарядные в формальной обстановке.

Подписчики остались в восторге от такого контента, отметив, что дочка Эдиты Пьехи, 64-летняя Илона Броневицкая, отлично выглядит.

"Илона вообще не меняется";

"С праздником, замечательная семья. Стас красавец";

"Как брат и сестра. Илона выглядит шикарно, как и Эдита Пьеха", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее Стас Пьеха похвастался красивым наследником, которому скоро исполнится 10 лет.

Уточнения

Ило́на Алекса́ндровна Броневи́цкая (род. 17 февраля 1961, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая. Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей «Ялта 88». Заслуженная артистка РФ (2024). Дочь композитора Александра Броневицкого и певицы Эдиты Пьехи.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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