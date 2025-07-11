Личная драма Брижит Макрон: почему она едва улыбалась рядом с мужем?

Скорбь в тени протокола: Брижит Макрон потеряла сестру перед визитом к королю

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Во время визита в Лондон Брижит Макрон держалась необычно сдержанно рядом с мужем. Причина — тяжёлая личная утрата.

Фото: commons.wikimedia.org by Mélanie Praquin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брижит Макрон

Первая леди скорбит по старшей сестре, 93-летней Анн-Мари Трогно, скончавшейся на прошлой неделе.

Несмотря на горе, Брижит исполнила протокольный долг. Она сопровождала президента Макрона в поездке в Великобританию 8 июля. Наблюдатели отметили её подавленность и нехарактерную холодность в общении с супругом. Она даже отказалась от его помощи при сходе с трапа.

"Это основная причина сдержанности и скованности мадам Макрон. Она обожала сестру, и потеря глубоко ранила её", — пояснил источник.

Для Брижит это вторая потеря: её младшая сестра Маривонн трагически погибла в автокатастрофе в 27 лет.

Первая леди осознанно поехала в Лондон, считая присутствие обязанностью. Её решение совмещать государственный визит и личный траур вызвало уважение. Бриджит демонстрировала профессионализм, хотя улыбки давались ей с трудом.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.



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