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Личная драма Брижит Макрон: почему она едва улыбалась рядом с мужем?

Скорбь в тени протокола: Брижит Макрон потеряла сестру перед визитом к королю
1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Во время визита в Лондон Брижит Макрон держалась необычно сдержанно рядом с мужем. Причина — тяжёлая личная утрата.

Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Mélanie Praquin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Брижит Макрон

Первая леди скорбит по старшей сестре, 93-летней Анн-Мари Трогно, скончавшейся на прошлой неделе.

Несмотря на горе, Брижит исполнила протокольный долг. Она сопровождала президента Макрона в поездке в Великобританию 8 июля. Наблюдатели отметили её подавленность и нехарактерную холодность в общении с супругом. Она даже отказалась от его помощи при сходе с трапа.

"Это основная причина сдержанности и скованности мадам Макрон. Она обожала сестру, и потеря глубоко ранила её", — пояснил источник.

Для Брижит это вторая потеря: её младшая сестра Маривонн трагически погибла в автокатастрофе в 27 лет.

Первая леди осознанно поехала в Лондон, считая присутствие обязанностью. Её решение совмещать государственный визит и личный траур вызвало уважение. Бриджит демонстрировала профессионализм, хотя улыбки давались ей с трудом. 

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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