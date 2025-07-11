Рэпер ST и Ассоль раскрывают шокирующие тайны: почему они разочарованы Джиганом и Самойловой

Ассоль рассказала, какие черты характера Оксаны Самойловой её разочаровали

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ассоль и Рэпер ST признались, что поведение Оксаны Самойловой и рэпера Джигана их неприятно удивили.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Рэпер ST и Ассоль участвовали с Джиганом и Оксаной Самойловой в шоу "Большой куш". Эту парочку они назвали самым большим своим разочарованием.

Музыкант и блогер отметили, что уже не могут по-прежнему общаться со звёздными супругами.

"Я понял, как была построена вся история, всё делали чужими руками", — выразил своё мнение рэпер в выпуске "Пара нормальных".

Ассоль отметила, что считала Оксану более эмпатичной натурой. Её расстроило то, что Самойлова и Джиган никак не обращали внимание на ситуации, когда велась травля против некоторых участников проекта.

Ранее Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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