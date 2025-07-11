Рэпер ST и Ассоль раскрывают шокирующие тайны: почему они разочарованы Джиганом и Самойловой

Блогер Ассоль и Рэпер ST признались, что поведение Оксаны Самойловой и рэпера Джигана их неприятно удивили.
Рэпер ST и Ассоль участвовали с Джиганом и Оксаной Самойловой в шоу "Большой куш". Эту парочку они назвали самым большим своим разочарованием.
Музыкант и блогер отметили, что уже не могут по-прежнему общаться со звёздными супругами.
"Я понял, как была построена вся история, всё делали чужими руками", — выразил своё мнение рэпер в выпуске "Пара нормальных".
Ассоль отметила, что считала Оксану более эмпатичной натурой. Её расстроило то, что Самойлова и Джиган никак не обращали внимание на ситуации, когда велась травля против некоторых участников проекта.
Ранее Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.
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