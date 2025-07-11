Скандал в Париже: суд оправдал журналистку, предположившую, что первая леди Франции — не женщина

Суд Парижа вынес решение по делу Наташи Рей о клевете на жену Макрона

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавний суд в Париже оправдал Наташу Рей за её высказывания о Брижит Макрон. Теперь журналистка сама подает иск к первой леди Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Mélanie Praquin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брижит Макрон

Парижский суд не нашёл состава преступления в действиях журналистки Наташи Рей, которая выдвинула предположение о том, что супруга Эммануэля Макрона не является женщиной.

Суд Парижа встал на сторону представительницы СМИ, не увидев клеветы в информации, которую распространяла Рэй.

Теперь журналистка сама собирается подать судебный иск против Брижит Макрон.

"Апелляционный суд оправдал Наташу Рей, которая планирует подать прямой иск против Брижит и Жан-Мишеля Тронье по обвинению в мошенничестве во время судебного процесса", — гласит заявления адвоката женщины, продвигающей теорию о половой принадлежности первой леди Франции.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала вальяжный флирт Эммунуэля Макрона с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.



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