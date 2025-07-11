Скандал с Канье Уэстом: бывшая ассистентка обвинила рэпера в принуждении и харассменте

Бывшая ассистентка Канье Уэста обвинила рэпера в харассменте

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Против рэпера Канье Уэста его бывшая ассистентка подала в суд. Она рассказала про музыканта массу пугающих вещей.

Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Winters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

У Канье Уэста появились проблемы с законом. Он продолжает судебные тяжбы с бывшей сотрудницей Лорен Пишота. Она подала суд на рэпера летом 2024 года.

Она назвала своё увольнение незаконным, а также рассказала о том, что музыкант принуждал её к интимным отношениям, обещая взамен блестящую карьеру.

Лорен рассказала, что она вынуждена была носить на работу облегающую одежду, слушать неприличные комментарии Уэста, а также терпеть харассмент.

Она поведала о необычных сексуальных пристрастиях музыканта. Уэст с её слов вёл с ней переписку интимного характера.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.





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