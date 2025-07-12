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Мечта сбылась: Слава получила от возлюбленного подарок, о котором давно грезила — он стоит целое состояние

Слава получила роскошный подарок на 45-летие: стоимость шокирует
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Шоу-бизнес

Певица Слава, отметившая недавно свой 45-й день рождения, продолжает получать поздравления и подарки. В своём блоге она похвасталась роскошным серебряным кольцом с крупным зелёным камнем, которое ей преподнёс возлюбленный Анатолий Данилицкий.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

"Посмотрите, что мне Анатолий подарил на 50 лет. Ой, а мне 50? А, мне 45! Я о таком мечтала", — рассказала она.

Как стало известно, стоимость ювелирного изделия оценивается в 17 миллионов рублей.

Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий вместе уже более двух десятилетий, хотя их отношения нельзя назвать безоблачными. Они время от времени расстаются, но после каждого разрыва неизменно воссоединяются. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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