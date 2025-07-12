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В ожидании малыша: Влад Топалов раздумывает о стерилизации после новостей о третьем сыне

Семейные изменения: Влад Топалов обсуждает вазэктомию после объявления о третьем ребёнке
1:16
Шоу-бизнес

Влад Топалов поделился своими размышлениями о возможной стерилизации после того, как его жена Регина Тодоренко объявила о беременности третьим ребёнком. Недавно Регина сообщила, что в их семье ожидается ещё один мальчик, что немного огорчило её, так как она мечтала о девочке.

Влад Топалов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Влад Топалов

Регина призналась, что была удивлена и даже слегка расстроена, ведь ей хотелось бы наряжать дочку в розовые платья и заплетать ей косички. Влад отреагировал по-другому: он как раз хотел именно мальчика. Узнав о поле ребёнка, он стал настолько эмоциональным, что заговорил о вазэктомии — процедуре, которая подразумевает стерилизацию мужчин. Регина убеждает его передумать, ведь она всё ещё надеется осуществить свою мечту о девочке.

Топалов отметил, что это решение пришло к нему осознанно, и вспомнил, как когда-то увидел подобный сюжет в сериале "Californication". Исполнитель добавил, что в определённый период своей жизни он вёл себя как главный герой этого шоу.

На данный момент Регина находится на седьмом месяце беременности, и пара готовится к появлению нового члена семьи. Об этом сообщает OK!.

Уточнения

Владисла́в Миха́йлович (Влад) Топа́лов (род. 25 октября 1985, Москва, СССР) — российский поп-R&B-певец, танцор, актёр и бизнесмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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