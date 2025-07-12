Нужны как папуасам валенки: Лозу поразили новые элементы декора в Москве

Юрий Лоза раскритиковал новые элементы роскоши в Москве

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает Москву "запредельно богатым городом".

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы by неизвестен is licensed under public doman Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза опубликовала в социальных сетях фото городских улиц (Пречистенской, Кремлёвской и Замоскворецких набережных), Москвы, утопающих в цветах.

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"Установлены металлические ячеистые конструкции, куда вставлены горшки с цветами. Так как общая протяженность этого великолепия — несколько километров, можно предположить, что количество этих горшков не поддаётся исчислению", — отметил Юрий Эдуардович.

Певец усомнился в том, что эти элементы декора являются необходимостью для тех, кто ходит по улицам столицы.

"Они нужны москвичами гостям столицы как папуасам валенки", — выразил своё мнение Лоза.

Артист предположил, что на данноё роскошество было потрачено много денег.

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