Нужны как папуасам валенки: Лозу поразили новые элементы декора в Москве

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает Москву "запредельно богатым городом".
Юрий Лоза опубликовала в социальных сетях фото городских улиц (Пречистенской, Кремлёвской и Замоскворецких набережных), Москвы, утопающих в цветах.
Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что Москва может позволить себе любую роскошь
"Установлены металлические ячеистые конструкции, куда вставлены горшки с цветами. Так как общая протяженность этого великолепия — несколько километров, можно предположить, что количество этих горшков не поддаётся исчислению", — отметил Юрий Эдуардович.
Певец усомнился в том, что эти элементы декора являются необходимостью для тех, кто ходит по улицам столицы.
"Они нужны москвичами гостям столицы как папуасам валенки", — выразил своё мнение Лоза.
Артист предположил, что на данноё роскошество было потрачено много денег.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?