Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детокс-ванны: реально ли они вытягивают токсины или это маркетинговая сказка?
67-летняя пенсионерка из Тюмени покорила соцсети и попала в список Forbes
Грязь на радиаторе может ухудшить работу кондиционера, предупреждают эксперты
Солнечный ветер приближается к Земле: чего ожидать в эти выходные
Живое ископаемое: мечехвостов вылавливают ради крови с уникальными свойствами
Александр Ерохин о ситуации с Химками и Торпедо: что скрывается за скандалами?
HSBC объявил об уходе из альянса NZBA и переходе к собственному плану
Как спасти помидоры и огурцы от жары и дождя
Опасные компоненты в косметике: как избежать ужасных последствий

Нужны как папуасам валенки: Лозу поразили новые элементы декора в Москве

Юрий Лоза раскритиковал новые элементы роскоши в Москве
1:00
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает Москву "запредельно богатым городом".

Певец Юрий Лоза
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы by неизвестен is licensed under public doman
Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза опубликовала в социальных сетях фото городских улиц (Пречистенской, Кремлёвской и Замоскворецких набережных), Москвы, утопающих в цветах.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что Москва может позволить себе любую роскошь

"Установлены металлические ячеистые конструкции, куда вставлены горшки с цветами. Так как общая протяженность этого великолепия — несколько километров, можно предположить, что количество этих горшков не поддаётся исчислению", — отметил Юрий Эдуардович.

Певец усомнился в том, что эти элементы декора являются необходимостью для тех, кто ходит по улицам столицы.

"Они нужны москвичами гостям столицы как папуасам валенки", — выразил своё мнение Лоза.

Артист предположил, что на данноё роскошество было потрачено много денег.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Грязь на радиаторе может ухудшить работу кондиционера, предупреждают эксперты
Солнечный ветер приближается к Земле: чего ожидать в эти выходные
Живое ископаемое: мечехвостов вылавливают ради крови с уникальными свойствами
Александр Ерохин о ситуации с Химками и Торпедо: что скрывается за скандалами?
HSBC объявил об уходе из альянса NZBA и переходе к собственному плану
Как спасти помидоры и огурцы от жары и дождя
Юрий Лоза раскритиковал новые элементы роскоши в Москве
Опасные компоненты в косметике: как избежать ужасных последствий
От Чингисхана до ЮНЕСКО: как гора Богд-Хан-Уул в Монголии стала значимым природным объектом
Тяга к сладкому: хром и клетчатка — ключевые союзники в борьбе с лишним сахаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.