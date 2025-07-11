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67-летняя бабушка-блогер из Тюмени покоряет сердца: секрет её невероятного успеха

67-летняя пенсионерка из Тюмени покорила соцсети и попала в список Forbes
2:53
Шоу-бизнес

Жительница Тюмени Ольга Тихонова, отметившая недавно своё 67-летие, была включена изданием Forbes в перечень наиболее известных возрастных видеоблогеров страны.

Бабушка на пляже
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка на пляже

Общее количество поклонников её страниц в социальных сетях давно перевалило за цифру в 300 тысяч пользователей.

Ранее сообщалась, что блогер из Паттайи сняла необычное видео для рекламы ресторана.Свой канал Ольга запустила первоначально лишь ради развлечения, однако постепенно увлечение стало неотъемлемой частью её жизни.

Как сообщает nashgorod.ru, для 67-летней женщины этот успех стал наглядным доказательством того, что возраст совершенно не помеха для раскрытия творческого потенциала в виртуальном пространстве.

Несколько лет назад после перенесённого хирургического вмешательства Ольга ощутила чувство изоляции: супруг погружён в рабочие дела, близкие подруги перестали часто посещать дом. Тогда её дочка подсказала идею попробовать себя в качестве автора собственного канала.

Первые шаги были осторожными и неуверенными: съёмка роликов, изучение функций мобильного устройства, получение рекомендаций касательно редактирования материалов. Но со временем её творческая деятельность переросла в настоящее культурное событие. На интернет-платформах, где она публикует красочные фото и сюжеты из своей жизни.

Женщина не стремится увеличить число фолловеров искусственно, гораздо важнее для неё установить крепкую эмоциональную связь с людьми, наблюдающими за её творчеством. Именно более трёхсот тысяч активных читателей обеспечили ей почётное место среди популярнейших пожилых авторов, отмеченных журналом Forbes.

Помимо кулинарных рецептов и рассказов о традициях домашнего быта, Ольга размещает посты о любимых местах родного города, читает отзывы на литературу и принимает участие в рекламных кампаниях брендов. Согласно аналитическим ресурсам вроде LiveDune, доход одной рекламной интеграции колеблется между суммой в 45-90 тысяч рублей. Впрочем, материальная выгода не является первостепенной целью авторши.

Зрители её блога — далеко не только представители старшей возрастной группы. Среди подписчиков немало молодых мам, студентов и тех, кто высоко ценит душевность, честность и житейскую мудрость. Есть те, кто пишет, что Ольга мотивировала их активнее поддерживать общение с собственными родственниками и предками. Сама же героиня продолжает снимать свежие выпуски, увлекается путешествиями, посещает выставочные мероприятия и полушутливо замечает, что нынче разбирается в тонкостях соцсетей лучше собственных детей и внуков.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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