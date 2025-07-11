Правда о Камилле: как алкоголь стал частью её королевской жизни?

Королева Камилла и алкоголь: сын раскрыл детали на фоне конфликтов с Кейт Миддлтон

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

На фоне тревожных слухов 2025 года о "потере контроля" королевой Камиллой из-за рака Карла III, болезни Кейт Миддлтон и скандалов с Гарри, её сын Том Паркер-Боулз решил раскрыть правду.

Фото: commons.wikimedia.org by The Big Lunch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Королева Камилла

Кулинар и писатель резко опроверг сплетни о пьянстве матери.

"Я ни разу в жизни не видел её пьяной. Она не пьёт джин — никогда не пила. Бросила курить 20, а может, и 30 лет назад", — заявил Том журналистам.

Он уточнил, что Камилла предпочитает красное вино и ограничивается "буквально полутора бокалами".

Это выступление стало ответом на волну публикаций в англоязычных СМИ. Инсайдеры утверждали, что королева "сильно прикладывается к бутылке" из-за стресса и якобы даже конфликтов с Кейт Миддлтон, поведение которой её "претит". По слухам, принц Уильям угрожал ограничить визиты детей к Камилле.

Дворец ранее игнорировал сенсации, что подогрело домыслы. Теперь же сын королевы, пытаясь защитить мать, невольно подтвердил факт регулярного употребления алкоголя. Его фраза о "полутора бокалах" мгновенно стала заголовком, оживив почти забытые истории — от образа в "Короне" до старых светских сплетен.

Уточнения

Камилла королева Великобритании (англ. Camilla, Queen of the United Kingdom, урождённая Камилла Розмари Шанд (англ. Camilla Rosemary Shand), в первом браке — Камилла Паркер-Боулз (англ. Camilla Parker Bowles); род. 17 июля 1947 года) — член Британской королевской семьи, вторая жена короля Великобритании Карла III.



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