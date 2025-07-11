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Он задал вопрос: как легендарная модель в 60 лет обрела счастье с голливудским режиссёром

Паулина Поризкова в 60 лет нашла счастье: модель обручилась с голливудским сценаристом
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Шоу-бизнес » Зарубежный

Легендарная модель и актриса Паулина Поризкова в 60 лет готовится к свадьбе. Звезда "Кровавого четверга" объявила о помолвке с 62-летним голливудским сценаристом и режиссёром Джеффом Гринштейном.

Паулина Поризкова
Фото: commons.wikimedia.org by David Sedlecký, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паулина Поризкова

Радостную новость Поризкова сообщила в соцсетях, опубликовав трогательное видео. На кадрах пара едет в машине, а модель демонстративно показывает кольцо на безымянном пальце с лаконичной подписью: "Он задал вопрос".

Чешская топ-модель, давно живущая в США, и Гринштейн познакомились только в 2023 году. Для Поризковой это второй брак.

Ранее она 29 лет была замужем за рок-музыкантом Риком Окаско — их союз распался в 2018 году. От этого брака актриса воспитывает двух взрослых сыновей — Джонатана и Оливера.

Уточнения

Паули́на Пори́зкова-Оке́йсек (чеш. Pavlína Pořízková, [ˈpavliːna ˈpor̝iːskovaː], англ. Paulina Porizkova-Ocasek; род. 9 апреля 1965 года) — американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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