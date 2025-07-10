Пощёчина королевским поварам: Карл III нарушил традиции, пригласив знаменитого шефа

Решение Карла III привлечь звёздного шеф-повара Раймона Блана к государственному банкету в честь Макронов вызвало громкий скандал.
Личный повар принцессы Дианы Даррен МакГрейди жёстко осудил монарха, назвав этот шаг "пощёчиной" королевской кухне.
"Sacre bleu! — это огромная пощечина королевским поварам!", — заявил МакГрейди.
Он признал талант Блана и его связь с Фондом короля, но подчеркнул: традиции нарушены, а преданные дворцовые кулинары оскорблены.
75-летний Блан, владелец ресторана в Оксфордшире, по личной просьбе короля приготовил первое блюдо и десерт для гостей в Виндзорском замке. Основное блюдо он доверил главе королевской кухни Марку Флэнагану, назвав это "знаком уважения".
Блан ответил на критику дипломатично: "У каждого своё мнение. Мне нравится объединять людей". Он высоко оценил работу Флэнагана.
Банкет прошёл в рамках трёхдневного визита Макронов. Супругов встречали принц Уильям и Кейт Миддлтон, впервые за полтора года посетившая официальный ужин в тиаре Дианы и красном платье.
Карл III (англ
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