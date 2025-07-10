Пощёчина королевским поварам: Карл III нарушил традиции, пригласив знаменитого шефа

Личный шеф принцессы Дианы раскритиковал Карла III из-за выбора повара для банкета

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Решение Карла III привлечь звёздного шеф-повара Раймона Блана к государственному банкету в честь Макронов вызвало громкий скандал.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under https://flickr.com/photos/94966166@N02/48023325527 Король Англии

Личный повар принцессы Дианы Даррен МакГрейди жёстко осудил монарха, назвав этот шаг "пощёчиной" королевской кухне.

"Sacre bleu! — это огромная пощечина королевским поварам!", — заявил МакГрейди.

Он признал талант Блана и его связь с Фондом короля, но подчеркнул: традиции нарушены, а преданные дворцовые кулинары оскорблены.

75-летний Блан, владелец ресторана в Оксфордшире, по личной просьбе короля приготовил первое блюдо и десерт для гостей в Виндзорском замке. Основное блюдо он доверил главе королевской кухни Марку Флэнагану, назвав это "знаком уважения".

Блан ответил на критику дипломатично: "У каждого своё мнение. Мне нравится объединять людей". Он высоко оценил работу Флэнагана.

Банкет прошёл в рамках трёхдневного визита Макронов. Супругов встречали принц Уильям и Кейт Миддлтон, впервые за полтора года посетившая официальный ужин в тиаре Дианы и красном платье.

Уточнения

Карл III (англ lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 8 сентября 2022 года.



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