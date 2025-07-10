Роскошь, технологии и любовь: что связывает дочь Седоковой и её нового парня?

163 млн прибыли и премиальные авто: чем занимается семья нового спутника дочери Седоковой

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Редкие кадры личной жизни 20-летней Алины Белькевич, дочери Анны Седоковой, вызвали ажиотаж. В соцсетях она появилась в обнимку с молодым человеком на фоне Aston Martin и бизнес-джета Cessna.

Фото: instagram by личный аккаунт Алины Белькевич в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова с дочерью Алиной

Super.ru идентифицировал спутника Алины. Это 22-летний Ян Блохин, живущий на две страны — РФ и США. Пара встречается несколько месяцев, парень присутствовал на её выпускном в Бостонском университете.

Блохин увлекается премиальными авто (Bugatti, Lamborghini), участвует в автошоу. Он также развивается в сфере 3D-моделирования и AR-технологий, выступая на конференциях TED.

Родители Яна — состоятельные предприниматели. Отец, Вячеслав Блохин, совладелец компаний "Европлюс" и "Рускон". Их чистая прибыль за 2024 год — 163 млн рублей. Мать, Елена, — ИП. Пара развелась в 2024 году.

Младший брат Яна экстерном окончил престижный канадский колледж "Коламбия" (обучение — десятки тысяч долларов) и поступил в топ-вузы.

До Блохина Алина встречалась с пилотом SMP Racing Александром Варданяном. Девушка, родившаяся в браке Седоковой и футболиста Валентина Белькевича, с детства живет между Россией и США.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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