Незабываемая травма: мать Тимати рассказала о пережитом аборте

Мать Тимати рассказала о пережитом аборте: надо жить дальше и передавать опыт

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сделала откровенное признание в соцсети. Она рассказала о пережитом аборте в молодости, назвав это незабываемой болью.

Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тимати

Отвечая на вопрос подписчика, женщина отметила, что никогда не забудет случившегося.

"Я никогда этого не забуду. Но зацикливание — не выход. Надо жить дальше и передавать свой жизненный опыт", — подчеркнула Юнусова.

Она также вспомнила брак с отцом Тимати — бизнесменом Ильдаром Юнусовым. Пара поженилась в 1980 году, в 1983-м родился Тимур, в 1987-м — сын Артём. Симона подчеркнула, что не инициировала развод.

Расставание далось ей крайне тяжело. "Неделю не могла встать с кровати", — призналась женщина. Но она собрала силы ради сыновей.

Сейчас Юнусова борется с тревожностью и принимает назначенные врачами препараты.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.





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