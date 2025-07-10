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Одного таланта недостаточно: как Васильев объяснил провал Волочковой в искусстве

Васильев оценил карьеру Волочковой: одного таланта недостаточно
1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист СССР Владимир Васильев высказал резкую оценку творчества балерины Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова
Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

Прославленный балетмейстер заявил в беседе с mk.ru, что она далека от подлинного искусства.

На вопрос о карьере Волочковой Васильев ответил риторически: "Какое может быть мнение о человеке, который далёк от искусства по-настоящему?" Это прозвучало как окончательный вердикт.

Хореограф напомнил, что в период их совместной работы в Большом театре Волочкова успешно танцевала партию Одетты в его постановке "Лебединого озера". Однако одного исполнительского таланта, по мнению мэтра, недостаточно.

Васильев подчеркнул, что для долгого пути в искусстве артисту необходим целый комплекс качеств. Особенно он выделил ответственность и крепкие нравственные основы. Без этих составляющих, считает балетмейстер, подлинное искусство невозможно.

Его слова прозвучали на фоне многолетней скандальной репутации Волочковой, часто оказывающейся в центре внимания СМИ не только из-за балета. 

Уточнения

Влади́мир Ви́кторович Васи́льев (род. 18 апреля 1940, Москва, СССР) — русский артист балета, балетмейстер, хореограф, театральный и ТВ режиссёр, актёр, художник, поэт, педагог; народный артист СССР (1973). 

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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