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Солнце должно быть зелёным: Данко прокомментировал скандал с Mia Boyka

Данко предложил Mia Boyka психиатрическую реабилитацию из-за скандала с розовым цветом
1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Данко (Александр Фадеев) высказал резкую позицию относительно скандальных заявлений артистки Mia Boyka о розовом цвете.

MIA BOYKA
Фото: YouTube канал wsyasol by Скриншот видео YouTube канала wsyasol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
MIA BOYKA

В интервью teleprogramma.org он прямо предложил ей пройти психиатрическую реабилитацию. Поводом стали призывы Mia Boyka (Мария Бойко) к мужчинам отказаться от розового, названного ею в шоу "Наша новая музыка" немужским.

Данко напомнил, что участники реалити "Выживалити" спокойно носили розовые футболки.

"С утра проснулся. И то, что в голову прилетело, то и ляпнул. Считаю, что солнце должно быть зелёным. Вот просто считаю", — прокомментировал Фадеев слова Бойко.

Он предложил ей обратиться с требованиями к создателям проектов.

По мнению артиста, спор лишен смысла. Он сравнил ситуацию с разговором двух искусственных интеллектов. "Или то, что Миа Бойка должна поменять фамилию… Я просто не вижу здесь предмета для спора", — подчеркнул Данко.

Ранее Mia Boyka возмутилась розовой футболкой участника шоу, призвав лиц противоположного пола избегать этого цвета.

Уточнения

Александр Валерьевич Фадеев (род. 20 марта 1969, Москва), известный под псевдонимом Данко — российский певец, композитор, автор песен, актёр, бизнесмен, бывший артист балета в Большом театре. 

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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